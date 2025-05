Lagum lança novo álbum com músicas que despertam emoções e trazem a intensidade de viver o presente

Em entrevista exclusiva para a Jovem Pan, o vocalista Pedro Calais revelou a origem do nome escolhido para o projeto: ‘É um álbum sobre estar no presente e apreciar as coisas que você pode tocar e viver no mundo real’

A banda Lagum, original de Minas Gerais, lançou seu mais novo álbum às 19h desta terça-feira (27). Intitulado “As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo”, o disco conta com dez faixas inéditas e uma parceria especial com a cantora Céu na faixa “Tô de Olho”. Lagum surgiu em 2014 e atualmente é formada pelo vocalista Pedro Calais, os guitarristas Zani (Otávio Cardoso) e Jorge (Glauco Borges), e o baixista Chico (Francisco Jardim). O baterista original, Tio Wilson (Breno Braga), faleceu em setembro de 2020, após uma parada cardiorrespiratória.

Em uma audição exclusiva para convidados, as músicas do novo álbum foram reproduzidas numa sala de cinema com acústica 360º, que deixou o ambiente ainda mais intimista. E é isso que as canções trazem: leveza, tranquilidade, mas ao mesmo tempo a urgência e a importância de se viver o presente.

Em entrevista exclusiva para a Jovem Pan, o vocalista Pedro Calais revelou a origem do nome escolhido para o novo projeto. “Por mais complexo que seja, e alguns da banda ainda decoraram, o conceito é bem simples. É um álbum sobre estar no presente e apreciar as coisas que você pode tocar e viver no mundo real”, disse. Questionados sobre qual música deve ser hit nas rádios de todo o Brasil e nas plataformas digitais, Calais apostou em ‘Vagarosa Manhã’, enquanto Chico e Jorge escolheram ‘A Cidade’, e Zani ‘Eterno Agora’.

Pedro ainda diferenciou esse álbum dos anteriores, afirmando que ‘As Cores, As Curvas e as Dores do Mundo’ foi feito “com muita calma por ter sido gravado no nosso estúdio” e que é o “primeiro álbum independente” da banda. Para quem ainda não conhece a banda, Chico e Zani recomendaram ‘Eterno Agora’ e Jorge citou ‘Tô de Olho’, o feat com a cantora Céu.

A estratégia inovadora de esconder fitas em várias cidades do Brasil antes do lançamento do álbum gerou grande repercussão entre os fãs. Cada uma continha uma música inédita, disponibilizada em primeira mão para quem conseguiu localizá-la, criando uma experiência exclusiva e diferenciada entre os amantes da banda mineira.

Lagum já recebeu duas indicações ao Grammy Latino: a primeira em 2022, com o álbum ‘Memórias (de onde eu nunca fui)’, e a segunda em 2024, com ‘Lagum Ao Vivo’ — ambos na categoria de Melhor Álbum de Rock ou Música Alternativa em Língua Portuguesa. Com uma nova história sendo escrita em ‘As Cores, As Curvas e As Dores do Mundo’, a tendência para a banda é conseguir cada vez mais destaque na música brasileira – e eles têm potencial para isso.