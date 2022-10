Prêmio Multishow 2022 consagra Anitta e marca retorno de Ludmilla à cerimônia; veja os vencedores

Dona do hit ‘Envolver’ lavou as categorias ‘Música do Ano’, ‘Artista do Ano’ e ‘Clipe TVZ’, o sucesso ‘Maldivas’ foi o ‘Hit do Ano’ e Gloria Groove se destacou como ‘Voz do Ano’

Reprodução/Instagram/anitta Anitta foi o grande destaque do Prêmio Multishow 2022



O Prêmio Multishow 2022 aconteceu na última terça-feira, 18, sendo a primeira edição com plateia desde o início da pandemia. A cantora Anitta foi o grande destaque da noite. A artista venceu as categorias Artista do Ano, Música do Ano, pelo hit Envolver, e Clipe TVZ por Boys Don’t Cry. A cantora Ludmilla, que na última edição decidiu boicotar o prêmio e não participar por não estar entre as indicadas a Cantora do Ano, venceu a categoria Hit do Ano por Maldivas, música que compôs para a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves. “Queria agradecer à minha musa inspiradora, gente! Não esperava que Maldivas fosse ganhar Hit do Ano, mas, estou muito feliz com a indicação. Mas, hoje, o melhor prêmio que eu pude ganhar foi a minha voz ter sido ouvida pelo Prêmio Multishow, e olhar para a plateia, olhar para as performances, e ver tanta gente sendo reconhecida pelo seu trabalho”, declarou Ludmilla ao receber o prêmio. A cantora foi a primeira atração da noite e apresentou a música Tic Tac ao vivo pela primeira vez. Outro destaque da noite foi Gloria Groove, que conquistou o prêmio de Voz do Ano. Ovacionada, ela não escondeu sua emoção: “tenho a honra de ser filho e filha de uma das maiores cantoras do Brasil. Então nada mais justo do que dedicar esse prêmio aqui à minha mãe Gina Garcia. Obrigada, mãe. Sem você, essa voz não estaria cantando aqui”.

Confira os vencedores do Prêmio Multishow 2022:

REVELAÇÃO DO ANO

Ana Castela – vencedora

Bala Desejo

Jovem Dionísio

Mari Fernandez

Nattanzinho

Rachel Reis

Tasha & Tracie

Urias

DUPLA DO ANO

ANAVITÓRIA

Diego e Victor Hugo

Henrique e Juliano

Jorge e Mateus

Maiara e Maraisa – vencedoras

Matheus & Kauan

Tasha & Tracie

YOÙN

GRUPO DO ANO

Jovem Dionisio

Afrocidade

Bala Desejo

Black Pantera

Gilsons

Grupo Menos é Mais

Lagum – vencedor

Raça Negra

SHOW DO ANO

Alexandre Pires e Seu Jorge – vencedores

Caetano Veloso

Djonga

Emicida

Jão

Ludmilla

Marisa Monte

Thiaguinho

MÚSICA DO ANO

Acorda Pedrinho (Jovem Dionísio)

Desenrola Bate Joga de Ladin (L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD – Part. DJ Biel do Furduncinho)

Envolver (Anitta) – vencedora

Fé (IZA)

Maldivas (Ludmilla)

Malvadão 3 (Xamã, Gustah e Neo Beats)

VAMPiro (Matuê, WIU e Teto)

Vermelho (Gloria Groove)

ÁLBUM DO ANO

Lady Leste (Gloria Groove)

LUME (Felipe Ret) – vencedor

Numanice #2 (Ludmilla)

Pirata (Jão)

Pra Gente Acordar (Gilsons)

QVVJFA? (Baco Exu do Blues)

Sobre Viver (Criolo)

Versions of Me (Anitta)

VOZ DO ANO

Anitta

Gloria Groove – vencedora

IZA

Jão

Liniker

Ludmilla

Luísa Sonza

Marisa Monte

HIT DO ANO

Acorda Pedrinho (Jovem Dionísio)

Dançarina (Pedro Sampaio & MC Pedrinho)

Desenrola Bate Joga de Ladin (L7nnon, Os Hawaianos e DJ Bel da CDD – Part. DJ Biel do Furduncinho)

Envolver (Anitta)

Idiota (Jão)

Maldivas (Ludmilla) – vencedora

Malvadão 3’ (Xamã, Gustah e Neo Beats)

Vermelho (Gloria Groove)

ARTISTA DO ANO

Anitta – vencedora

Gloria Groove

Gusttavo Lima

Jão

João Gomes

L7nnon

Ludmilla

Luísa Sonza

CLIPE TVZ DO ANO

A Queda (Gloria Groove)

Vermelho (Gloria Groove)

Acorda Pedrinho (Jovem Dionísio)

Boys don’t cry (Anitta) – vencedora

Envolver (Anitta)

Cachorrinhas (Luisa Sonza)

Fé (IZA)

Idiota (Jão)

INSTRUMENTISTA DO ANO

Amaro Freitas

Castilhol

Hamilton de Holanda

Jonathan Ferr

Kiko Dinucci

Mateus Asato

Pretinho da Serrinha – vencedor

Silvanny Sivuca

PRODUTOR MUSICAL DO ANO

Eduardo Pepato

Pablo Bispo

Papatinho – vencedor

Prateado

Pupilo

Rafinha RSQ

Ruxell no Beat

VHOOR

CAPA DO ANO