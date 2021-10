Ludmilla recusa convite para cantar no Prêmio Multishow: ‘Não sou bem-vinda’

Cantora ficou de fora das principais categorias da premiação e, divulgando números do alcance da sua música, declarou que sente que seu trabalho não foi reconhecido

Reprodução/Instagram/ludmilla/19.10.2021 Ludmilla anunciou que não vai se apresentar no Prêmio Multishow 2021



A cantora Ludmilla informou nesta terça-feira, 19, que não irá mais se apresentar no Prêmio Multishow. Em um desabafo no Twitter, a artista explicou que tomou essa decisão, pois sentiu que seu trabalho não foi reconhecido após os indicados serem anunciados. “Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular 1 bilhão de streams só no Spotify, hoje são mais de 1,5 bilhão de plays nas plataformas. Meus clipes somam 2.5 bilhões de views, Rainha da Favela ficou meses entre as músicas mais tocadas. São os números que falam”, escreveu a cantora. Em 2019, Ludmilla venceu o prêmio na categoria Cantora do Ano e foi vaiada quando, na mesma edição, venceu a categoria Música Chiclete por Onda Diferente.

“Desde quando ganhei a primeira vez e impactei todo o sistema por ser a primeira cantora negra a ser indicada e a vencer essa categoria em 26 anos de prêmio. Uma representante das minorias, uma cantora negra, bissexual, funkeira, periférica, nunca mais fui indicada na categoria Cantora do Ano. Infelizmente essa é a forma que o sistema te boicota! Mesmo eu sendo indicada em outras categorias da premiação”, declarou a cantora. “É nítida a falta de reconhecimento e entendimento das (poucas) premiações que temos aqui no Brasil. Assim como eu, vários artistas de vários segmentos e bandeiras que mereciam ser indicados ou serem reconhecidos da mesma forma que entregam conteúdos para seus públicos… estão na mesma situação.”

Por conta disso, a artista ficará de fora do evento que vai acontecer no dia 8 de dezembro, no Rio de Janeiro. “Venho por meio desse tweet avisar a todos e ao Multishow que não me apresentarei mais no prêmio esse ano. Obrigada pelo convite, mas onde não sou bem-vinda prefiro não estar só por educação. Boa festa a todos”, declarou Ludmilla. Das 12 categorias do prêmio, a cantora foi indicada em apenas duas: Clipe TVZ do Ano, por Rainha da Favela; e Hit do Ano, pela música Deixa de Onda, que gravou em parceria com Dennis e Xamã. Ludmilla não aparece nas categorias principais do prêmio, que são: Cantora do Ano e Música do Ano. Anitta é a artista com mais indicações, cinco no total. Sem Paulo Gustavo, que morreu em maio desde ano vítima da Covid-19, o prêmio será apresentado por Tatá Werneck e Iza.

