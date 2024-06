‘Preta Gil é forte e já está muito bem’, declara Flora Gil sobre estado de saúde da cantora

Artista comunicou por meio das redes sociais que foi internada para tratar uma infecção urinária causada por um cálculo renal

Todas as atividades profissionais de Preta foram suspensas temporariamente, conforme confirmado pela sua equipe



Flora Gil, mulher de Gilberto Gil e madrasta de Preta Gil, enviou uma mensagem aos fãs da cantora. Flora afirmou, no fim da noite de domingo (9), que a enteada está bem e se recuperando. “Preta Gil é forte e já está muito bem! Logo ela tá de volta com força total”, compartilhou a madrasta. Preta Gil comunicou por meio das redes sociais neste sábado (8) que foi internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para o tratamento de uma infecção urinária causada por um cálculo renal. Segundo o comunicado, ela está bem e retomará, em breve, os compromissos profissionais. Ela era uma das atrações do evento São João da Thay, mas a participação da artista teve que ser cancelada. Em dezembro do ano passado, Preta Gil anunciou o término do tratamento contra um câncer no intestino, do qual havia sido diagnosticada em janeiro. No entanto, a cantora comemorou em agosto estar livre das células cancerígenas.

Veja a publicação: