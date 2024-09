Preta Gil mostra encontro com neta no hospital: ‘Faz eu me sentir mais viva’

Cantora divulgou um vídeo em que aparece mexendo no celular, quando Sol de Maria, filha do músico Francisco Gil, aparece de surpresa no hospital onde Preta faz tratamento para um câncer que voltou em quatro lugares

Reprodução/Instagram/@pretagil 'Ela é um dos motivos da minha força', escreveu Preta Gil nas redes sociais



A cantora Preta Gil publicou uma surpresa emocionante que recebeu no hospital. Ela teve a visita da neta, Sol de Maria, filha do músico Francisco Gil. Preta teve de retomar o tratamento contra o câncer após a doença ser detectada em quatro lugares diferentes de seu corpo. “Ela é um dos motivos da minha força, ela faz eu me sentir mais viva”, escreveu a cantora sobre Sol. No vídeo, Preta aparece mexendo no celular, quando, de surpresa, a neta faz uma visita. Na sequência, a menina aparece declamando um texto teatral.

A cantora comunicou que retomaria o tratamento contra o câncer no fim do mês passado e, dias depois, contou que a doença havia “voltado” em quatro lugares diferentes. Segundo a artista, o câncer foi detectado em dois linfonodos, no peritônio – com uma metástase – e no ureter – com um nódulo. O diagnóstico veio enquanto Preta realizava exames periódicos na etapa de remissão da doença no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

“[O diagnóstico] é mais comum do que a gente imagina, mas é sempre um grande susto”, disse. A cantora foi diagnosticada com a doença no início do ano passado após passar mal em sua casa no Rio de Janeiro. Em dezembro, ela celebrou o fim do tratamento após a reconstrução de parte do trato intestinal, mas ressaltou que continuaria em processo de reabilitação e acompanhamento médico por cinco anos.

Confira post de Preta Gil

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Preta Gil (@pretagil)

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira