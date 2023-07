Primavera Sound SP anuncia programação completa com The Killers, Grimes e Marisa Monte; veja

O festival Primavera Sound anunciou a programação completa de sua segunda edição. Pela primeira vez no Autódromo de Interlagos, o evento, que está marcado para os dias 2 e 3 de dezembro deste ano, confirmou The Killers, The Cure, Pet Shop Boys, Grimes, Marisa Monte e Carly Rae Jepsen. Outros nomes, como a artista revelação Marina Sena, foram confirmadas, além de um reencontro nostálgico da banda feminina Cansei de Ser Sexy, que foi sucesso nos anos 2000. O festival ainda se estende com datas ainda não agendadas fora do Autódromo de Interlagos, o chamado “Primavera na Cidade”, que explora shows em outras casas da capital paulista. Os ingressos já estão à venda no site da T4F e também podem ser comprados presencialmente na bilheteria do Teatro Renault, em São Paulo. Os preços variam entre R$ 590 e R$ 1180, com entradas que dão acesso aos dois dias de festival e à programação semanal na cidade. As vendas e a programação por dia ainda não foram divulgadas. Confira a seguir a especificação dos preços e a programação completa:

