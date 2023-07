Indignado, Gil do Vigor diz que erro de universidade americana pode causar sua expulsão; entenda

Ex-BBB falou que reprovou em uma disciplina, mas ao pedir a revisão da prova notou algo estranho

Reprodução/Globo Gil do Vigor está cursando doutorado em uma universidade dos Estados Unidos



O ex-BBB Gil do Vigor pode perder sua vaga no doutorado que está cursando em uma universidade dos Estados Unidos após um erro da instituição. De acordo com o economista, ele foi reprovado em uma disciplina após parte da sua prova simplesmente sumir. “Entregamos tudo o que nós fazemos, inclusive as páginas em branco, a pessoa que está aplicando a prova. O fiscal entrega a secretária, que escaneia e entrega ao professor. Os professores corrigem o PDF. Eu falei: ‘Quero receber esse PDF’. É obrigatório numerar as páginas, de um até a última que você trabalhou. No caso da minha prova, teve 33 páginas e da página 21 a página 30 está um buraco”, contou Gil no “Mais Você” desta quinta-feira, 20. Ele reportou o ocorrido à faculdade, mas não conseguiu resolver a situação e, por isso, sua permanência na instituição de ensino está ameaçada.

“Fui tão bem nas outras provas de microeconomia, que nessa eu precisava de um [ponto] e o professor me deu 0.2 porque estava ele falou: ‘Não tem nada’. No PDF, não tinha nada, mas estou falando de uma prova que define o meu futuro em uma universidade que se espera que tenha organização”, disparou o ex-BBB, que ficou emocionalmente abalado após a confusão. “Tive uma alergia, fiquei todo vermelho, afetou meu psicológico. Foi meu trabalho. Tenho muito respeito pela educação. Não ligaria para qualquer resultado, mas eu trabalhei, fiz aquilo. Abri mão de muita coisa, de trabalhos publicitários, não estou brincando no PhD, estou fazendo muito sério.” Na última terça-feira, 18, ele falou que ouviu da coordenadora do curso que terá que refazer a prova. “Não me deram confiança, não assumiram a responsabilidade”, desabafou. “Estou sendo punido por um erro deles.” Gil mandou um novo e-mail para tentar resolver a questão, mas ainda não obteve retorno. Caso a universidade não se manifeste, ele terá que refazer a prova, do contrário, estará fora do PhD.