Primavera Sound terá shows de Travis Scott, Arctic Monkeys e Lorde; confira line-up completo

Evento vai acontecer em São Paulo entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro; saiba os detalhes

Reprodução/Instagram/travisscott/arcticmonkeys/YouTube/Lorde Primavera Sound terá shows no Distrito Anhembi e em outros locais da cidade



As atrações do festival Primavera Sound foram divulgadas nesta quarta-feira, 27, e entre os principais shows estão os de Travis Scott, Arctic Monkeys, Lorde e Björk. O evento vai acontecer entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro e, vale ressaltar, que as atrações de destaque acontecerão nos dias 5 e 6 de novembro no Distrito Anhembi, em São Paulo. Nos outros dias de festival, os shows serão realizados em vários locais da capital paulista. Os ingressos já estão à venda, eles custam de R$ 410 a R$ R$ 2600 e estão sendo vendidos pelo site da Eventim. Nas redes sociais, a organização do evento informou que quem adquirir o ingresso “Passaporte” também pode ter a chance de assistir aos shows do Primavera na Cidade, que são “performances exclusivas que acontecerão em São Paulo durante a semana, fora do Distrito Anhembi”.

No dia 5 de novembro, Arctic Monkeys, Björk, Beach House, Gal Costa, Interpol, Mitski e são as principais atrações do Primavera Sound. No mesmo dia, também se apresentarão: Boy Harsher, Helado Negro, José Gonzales, L7NNON, Seth Troxler, Sevdaliza, Shygirl, Amaia, Badsista, Beak>, Carolina Durante, Cashu b2b Isabella, Giovani Cidreira, John Talabot b2b Nicolas Lutz, Jonathan Ferr, Josyara, Los Planetas, Luccas Carlos, Sangre Nueva (DJ Phyton b2b DJ Florentino b2b Kelman Duran), Santiago Motorizado, Shellac, Tasha & Tracie, Tim Bernardes, e Valesuchi.

Já no dia 6 de novembro, o festival recebe como headliners Travis Scott, Lorde, Arca, Charli XCX, Father Jon Misty e Phoebe Bridgers. Completam o line-up do dia: Bad Gyal, Caroline Polachek, Chai, Hermeto Pascoal, Japanese Breakfast, Jessie Ware, Joy Orbison, JPEGMafia, MC Dricka, Raveena, Amaro Freitas, ANZ, Don L, Föllakzoid, Gop Tun, Jovem Dionísio, Julia Mestre, Maglore, Medulla, Selvagem, Señor Cononut and his orchestra, Tayhana, Terno Rei, Uniqu3, Viagra Boys e VTSS b2b LSDXOXO. A ideia do Primavera Sound é ocupar os 400 mil metros quadrados do Anhembi, incluindo sambódromo, concentração, dispersão, passarela, pavilhão e todos os auditórios. Esse é o primeiro ano do festival na América do Sul, que também contará com edições em Santiago, no Chile, e em Buenos Aires, na Argentina.

Confira o line-up completo: