Festival Primavera Sound terá sua primeira edição em São Paulo em 2022

Evento, que faz sucesso em Barcelona, vai acontecer de 31 de outubro a 6 de novembro no Anhembi

Divulgação/Primavera Sound/09.12.2021 Primavera Sound anunciou edição em São Paulo em 2022



Sucesso na Europa, o festival de música Primavera Sound terá sua primeira edição em São Paulo em 2022. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 9, pela organização do evento. O festival está marcado para acontecer entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. Os shows principais acontecerão no Anhembi, mas durante a semana também serão promovidos eventos em outros lugares da cidade. O line-up será divulgado em breve, assim como informações sobre os ingressos. A organização do evento acredita que nos 400 mil metros quadrados do Anhembi será possível fazer algo semelhante ao festival de Barcelona, na Espanha, local em que houve a primeira edição do evento, em 2001.

“O Primavera Sound tinha que ser em São Paulo. É uma cidade com uma energia incrível que vive a música de uma forma que raramente vi na minha vida. O fato do Distrito Anhembi lembrar tanto o Parc del Fòrum [local em que o festival acontece em Barcelona] o torna ainda mais especial, porque é como estar em casa. É um lugar onde se respira música em todos os lugares: tem o Sambódromo, tem o auditório onde todos os grandes nomes da música brasileira já se apresentaram… tudo se encaixa”, comentou Gabi Ruiz, diretor do Primavera Sound. Além do Brasil, o festival também vai passar por outros dois países da América do Sul, sendo eles Chile e Argentina.