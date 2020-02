Nova turnê das Pussycat Dolls pode vir ao Brasil, diz jornalista

Reprodução/Instagram Girlband pode se apresentar em junho no país, segundo informações de colunista



As Pussycat Dolls podem trazer a sua nova turnê para o Brasil! A informação é do colunista José Norberto Flesch, do jornal Destak, que costuma dar notícias certeiras sobre o mundo da música.

Segundo Flesch, o show delas tem previsão de acontecer em junho, embora nada tenha sido anunciado oficialmente. Não há informações de datas ou locais para a apresentação.

Na semana passada, o grupo divulgou “React”, a sua primeira faixa após 10 anos de hiato. O retorno das Pussycat Dolls já estava confirmado desde o ano passado e, em dezembro, Carmit acenou com a possibilidade de um show no Brasil.

“Estamos trabalhando nisso. Vocês não têm ideia”, escreveu em resposta a um fã.

Ao todo, o girlband tem dois discos na carreira e fizeram sucesso nos anos 2000 com os hits “Don’t Cha”, “Wait a Minute” e “When I Grow Up”. Em 2009, elas se separaram.