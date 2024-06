Queridinho dos fãs de música eletrônica, festival Só Track Boa acontece em SP com transmissão ao vivo

O evento anunciou uma parceria inédita com o Beatport, uma das maiores plataformas de distribuição de música do mundo, que vai transmitir gratuitamente as apresentações nesta sexta-feira (14) e no sábado (15)

Alisson Demetrio/Divulgação A Neo Química Arena será a nova casa dos mais de 40 artistas que vão se apresentar nos três palcos durante o festival



Com a proximidade de um dos maiores eventos de música eletrônica do Brasil, a Só Track Boa anuncia uma parceria inédita com o Beatport, a maior plataforma de distribuição de música do mundo. Pela primeira vez no país, a plataforma vai se associar a um festival para promover a transmissão ao vivo e gratuita das atrações do evento. Todo o trabalho de transmissão será concebido para um projeto multiplataforma, ou seja, com streaming disponível nas redes sociais do Beatport, além do seu canal no YouTube, que conta com quase 500 mil inscritos. Para os fãs da Só Track Boa, é só acessar qualquer um desses canais e acompanhar a apresentação desejada. Com um público fiel desde o lançamento da marca em 2012, o festival brasileiro escolheu a zona leste de São Paulo para ser o palco da maior festa já realizada pelo selo. Nos dias 14 e 15 de junho, a Neo Química Arena será a nova casa dos mais de 40 artistas que vão se apresentar nos três palcos durante os dois dias de festa.

O processo de construção da identidade artística do festival foi compartilhado com os seguidores do evento nas redes sociais. Em comunicado aos fãs, a Só Track Boa explicou detalhes do processo criativo dessa nova fase e a configuração com 3 palcos. “Ao longo dos últimos meses, nosso time criativo se dedicou a uma jornada inédita: construir o que seria a nova concepção artística da maior Só Track Boa de todas. Uma direção artística que respeitasse a história de uma marca brasileira que tem orgulho de sua trajetória e de sua comunidade”, disse.

“Mergulhamos nos elementos naturais de nosso país, em nossa fauna, flora e visão estética cultural. Com o desafio de representar a nossa pluralidade e poder criativo. Em São Paulo, nos dias 14 e 15 de junho de 2024, o novo será revelado. 3 palcos, novos conceitos, novas formas de sentir a música e imergir-se em arte”, completou. Com uma das curadorias mais refinadas das últimas edições, que abraça diversas sonoridades e sempre mantém um cuidado especial para garantir a qualidade do evento, a produção da grande festa está a cargo da Entourage, uma das maiores produtoras de eventos do país.

Confira o line-up em ordem alfabética

Adam Beyer, Anna, Anna b2b Vintage Culture, Ashibah b2b Bhaskar, Beltran b2b Classmatic, Brisotti, Camelphat, Cat Dealers, Chris Lake, Denis Sulta, Doozie, Dubdogz, Eli Brown, Eli Iwasa b2b Carola, Fancy Inc, Francis Mercier, Franky Rizardo, Gabe, Giu, Gorgon City, Honeyluv, Jessica Brankka, Joris Voorn b2b Kölsch, Kölsch, Korolova, Massano, Maz b2b Antdot, Meca, Mila Journée, Mochakk, Roddy Lima b2b Vinter, Sterium, Victor Lou, Vintage Culture, Viot, Zac

Serviço

Só Track Boa

Quando: 14 e 15 de junho, às 19h

Onde: Neo Química Arena

Preço: A partir de R$ 550 (inteira)

Classificação: 18 anos

Ingressos: https://www.ingresse.com/sotrackboasp2024/