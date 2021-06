Rapper americano é assassinado aos 19 anos após ser ameaçado nas redes sociais

Michael Brock foi morto a tiros; dois integrantes de um grupo rival de rap foram presos nos EUA

Reprodução/gunmemorial.org/14.06.2021 O rapper Michael Brock morreu a tiros em um apartamento em que estava escondido



O americano Michael Brock, que integrava o grupo de rap Three-13, foi morto a tiros aos 19 anos por membros de um grupo rival de rappers. O crime aconteceu no último dia 7 de junho em um apartamento no qual Michael estava escondido após receber ameaças de morte pelas redes sociais. “Havia outras pessoas presentes no apartamento, incluindo uma criança de 7 anos que estava no mesmo quarto com Brock durante o tiroteio, mas a criança milagrosamente não foi baleada”, informou o Departamento de Polícia de Bogalusa, nos Estados Unidos, em um comunicado divulgado pelo New York Post no último domingo, 13. Tauj Taplin, de 19 anos, é o principal suspeito de atirar várias vezes à queima-roupa no rapper, que teria fugido do local em um carro que estava sendo conduzido por Quardavion White, um jovem de 19 anos suspeito de fazer parte de uma gangue. Tanto ele quanto Tauj são membros de um grupo de rap chamado The Fours. A polícia identificou os rappers após analisar as imagens de vigilância da região. A prisão aconteceu três dias após o assassinado e, no momento em que foram abordados, a dupla tentou escapar dos policiais, mas houve uma perseguição de carro e eles foram pegos. O que teria motivado o crime não foi divulgado pela polícia.