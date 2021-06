Sucesso mundial com o álbum ‘Sour’, Olivia Rodrigo revela planos de vir ao Brasil

Protagonista da série do Disney+ derivada de ‘High School Musical’ vem batendo recordes após lançar seu primeiro trabalho como cantora solo

Reprodução/Instagram/oliviarodrigo/14.06.2021 Olivia Rodrigo segue batendo recordes na música após lançar 'Sour'



Com apenas 18 anos, a cantora Olivia Rodrigo já é um fenômeno mundial. A protagonista de “High School Musical: A Série: O Musical”, que está disponível no Disney+, começou a chamar atenção ao compor a música All I Want para Nina, sua personagem na série. “Eu escrevi a música completamente sozinha e ela bombou, sou muito grata por isso”, afirmou a cantora em entrevista ao “Fantástico”, da Globo. Depois disso, a carreira solo de Olivia decolou e seu primeiro álbum, “Sour”, que foi lançado no último dia 21 de maio, não para de bater recordes. No início de junho, Olivia conseguiu emplacar quatro músicas entre as 10 mais ouvidas da Billboard Global 200, sendo elas: Good 4 u, Deja Vu, Traitor e Drivers License. Além disso, seu álbum já é o mais ouvido do ano até agora.

Com muitas letras sobre desilusões amorosas, a cantora explica que não canta apenas coisas que já viveu. “Não acho que todas as minhas músicas sejam completamente autobiográficas, se não elas seriam muito chatas, mas eu tento usar sim as emoções que eu estou sentindo. Eu trabalho muito duro para fazer músicas que mostram o quanto somos vulneráveis.” Fora o sucesso que está fazendo nos Estados Unidos e Reino Unido, Olivia também é um estouro no Brasil e, sabendo dos seus inúmeros fãs, ela revela planos de, futuramente, vir ao país. “Os meus fãs brasileiros são incríveis, apaixonantes, estou muito animada para ir ao Brasil e conhecer todos pessoalmente. Quando tudo estiver seguro, eu estarei aí”, afirmou. A cantora já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19 e deixou claro que se sente aliviada. “É muito bom ver as coisas voltando ao normal nos Estados Unidos, é tipo ver a luz no fim do túnel”, concluiu.