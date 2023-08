RBD inicia ‘Soy Rebelde Tour’ com show no Texas

Banda desembarca no Brasil em novembro para apresentações no Rio e São Paulo

EFE/Jesus Rosales RBD dá início à ‘Soy Rebelde Tour’ com show no Texas



A banda RBD iniciou na noite desta sexta-feira, 25, a turnê mundial “Soy Rebelde Tour” com um show no Sun Bowl Stadium, em El Paso, no Texas. O grupo voltou aos palcos após uma pausa de 15 anos. Os fãs americanos se emocionaram com a apresentação. Com exceção de Alfonso Herrera, todos os membros originais do grupo estavam presentes: Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann. Nas redes sociais, Alfonso celebrou o retorno da banda. Ele decidiu focar em sua carreira de ator após o fim do grupo em 2008. “Sucesso na turnê, forte abraço e o melhor sempre”, escreveu no X, antigo Twitter. A Soy Rebelde Tour chega ao Brasil em novembro. No Rio de Janeiro, as apresentações acontecerão nos dias 9 e 10 de novembro. Já em São Paulo será entre os dias 12 e 19 do mesmo mês. Ao todo, serão oito shows em solo brasileiro. A tour tem mais de 52 apresentações programadas até o final do ano. Fora o Brasil e os Estados Unidos, outros países estão confirmados para receber o show, como Colômbia e México.