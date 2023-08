Max Verstappen conquista pole position do GP da Holanda de F1

Heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, ficou fora do Q3 e terminou na 13ª posição

EFE/EPA/Koen van Weel Piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na frente do Grande Prêmio (GP) da Holanda de Fórmula 1



O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, vai largar na frente do Grande Prêmio (GP) da Holanda de Fórmula 1. Ele foi o mais rápido no treino de classificação deste sábado, 26, no circuito de Zandvoort. Verstappen superou os britânicos Lando Norris, da McLaren, e George Russell, da Mercedes, para conquistar a 28ª ‘pole position’ da sua carreira. Destaque do dia foi o tailandês Alexander Albon, da Williams, que ficou com a quarta posição, à frente do espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, quinto colocado. Atual bicampeão mundial e líder do campeonato de pilotos, Verstappen conseguiu sua terceira pole consecutiva na Holanda. “Foi uma sessão muito complicada. A pista mudou bastante. Fizemos tudo muito bem e encontrei um bom traçado seco. Arrisquei, mas a última volta foi muito boa”, disse o piloto holandês, que vai em busca da nona vitória seguida na temporada. Por outro lado, o dia não foi bom para o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, que ficou fora do Q3 e terminou apenas na 13ª posição. A largada do Grande Prêmio da Holanda acontece neste domingo, 27, às 10 horas (horário de Brasília).

*Com informações da AFP.