Retorno do Festival Planeta Brasil é marcado por atraso na abertura e shows cancelados

Organização do evento informou que os portões só puderam ser abertos após autorização do Corpo de Bombeiros, que solicitou a alteração de placas sinalizadoras

Divulgação/Festival Planeta Brasil Festival Planeta Brasil acontece neste sábado, 24, e domingo, 25, no Mineirão



O Festival Planeta Brasil voltou a acontecer neste final de semana após um hiato de dois anos. A expectativa do público estava alta, mas o retorno do evento realizado no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, foi marcado por confusão e shows cancelados. Um atraso na abertura dos portões neste sábado, 24, que estava prevista para acontecer às 12h, causou tumulto na parte externa do local. Nas redes sociais, muitas pessoas reclamaram, principalmente pelo fato do line-up ter sido afetado. Os portões só foram abertos por volta das 15h. Procurada pela Jovem Pan, a organização do evento informou que precisou adiar a abertura dos portões “devido a uma solicitação do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) para alteração de algumas placas sinalizadoras do evento”.

“O público só foi autorizado a entrar após liberação do CBMMG. O Festival Planeta Brasil segue normalmente e os shows estão previstos de acordo com a programação divulgada no @festivalplanetabrasil. Amanhã, 25, os portões estarão abertos a partir das 12h, como previsto”, informou em nota. No entanto, a empresa Mainstreet, responsável pelos shows dos artistas Orochi, Oruam, Bielzin, Borges, PL Quest, Poze do Rodo, Chefin e Bin divulgou um comunicado em suas redes sociais nesta tarde dizendo que “por descumprimento contratual por parte do contratante” os shows dos seus clientes foram cancelados. “Pedimos desculpas pelo transtorno e todo e qualquer assunto relacionado a ingressos deverão ser resolvidos diretamente com a empresa responsável pela venda dos mesmos e divulgação”, orientou a empresa. O line-up do festival ainda conta com 50 Cent, Ms.Lauryn Hill, Iza, Lagum, Jão e Vitão.