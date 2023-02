Rihanna deve sair em turnê mundial após show no Super Bowl

Fontes próximas afirmaram que cantora pode se apresentar internacionalmente pela primeira vez após hiato de sete anos

Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Fim da última turnê da cantora foi em Abu Dhabi, em novembro de 2016



A cantora Rihanna deve sair em uma turnê mundial após seu show no intervalo do Super Bowl 2023, neste domingo, 12 de fevereiro. As informações são do portal americano Page Six. Três fontes próximas à voz de “Umbrella” afirmam que há uma negociação sigilosa para finalizar os detalhes de sua apresentação no jogo de futebol americano e definir datas para shows. “Foi muito conversado sobre, especialmente nas últimas duas semanas. Parece ser mais do que apenas um boato”, esclareceu uma fonte. Se a informação for confirmada, será a primeira vez que a cantora irá performar desde a “Anti World Tour”, turnê de seu último álbum, “Anti”, lançado em janeiro de 2016. Seu último show foi realizado em Abu Dhabi, em novembro do mesmo ano. Em 2022, a cantora lançou a sua primeira música inédita em oito anos, como parte da trilha sonora do filme “Pantera Negra 2”. Antes disso, Rihanna havia feito algumas parcerias pontuais com artistas como N.E.R.D, DJ Khaled e Partynextdoor.