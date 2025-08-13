Roberta Miranda declara ser ‘bi com orgulho’ e diz que no mundo sertanejo tem muita gente ‘enrustida’

Em uma declaração contundente, ela afirmou: ‘Eu sou bi, com muito orgulho’, ressaltando a discrepância entre a imagem que muitos homens do gênero tentam projetar e suas verdadeiras orientações sexuais

Roberta Miranda utilizou suas redes sociais para reafirmar sua bissexualidade e expressar sua indignação em relação à hipocrisia de alguns artistas do cenário sertanejo. Em uma declaração contundente, ela afirmou: “Eu sou bi, com muito orgulho”, ressaltando a discrepância entre a imagem que muitos homens do gênero tentam projetar e suas verdadeiras orientações sexuais. “As pessoas sabem quem é quem. Fiquem quietos, finjam que acreditam, né? Claro que a gente entende que tem que construir uma família, que tem que mostrar sua esposa, namorada. Quantos têm contrato aí só para dizerem que é casado. Enfim, é a vida de cada um, eu não estou nem aí. Mas acho o nosso mundo sertanejo muito hipócrita”, disse em um vídeo nas redes sociais.

A cantora destacou que, apesar de muitos se apresentarem como machões, a realidade é diferente, e a sociedade já tem conhecimento sobre a verdadeira identidade de cada um. “No nosso meio tem muito. Eu não quero aqui falar, mas vocês não são bobinhos, né? Não adianta ter filhos, casar, mas todo mundo sabe quem é quem. Mas é o mundo sertanejo. Imagina que os gatinhos vão perder as mulheres como suas fãs. Não é mesmo, a hipocrisia? Que não é o meu caso. No meu caso, o meu grande público são mulheres”, acrescentou.

Segundo Roberta, existe uma pressão para que esses artistas mantenham uma fachada que não reflete quem realmente são, o que, em sua visão, é uma forma de engano. Além disso, Roberta Miranda fez questão de esclarecer que sua escolha de estar em um relacionamento com um homem não significa que ela tenha se afastado da comunidade LGBTQIA+. Ela enfatizou: “Eu não abandono aquilo que sou”, reafirmando seu compromisso com sua identidade e com a luta por visibilidade e aceitação.

