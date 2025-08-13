Justiça da Paraíba autoriza mandado de busca e apreensão ao influenciador Hytalo Santos

Paraibano também teve o seu acesso às redes sociais e de ter contato com menores de idade mencionados em processo de exploração

A Justiça da Paraíba autorizou um mandado de busca e apreensão na casa do influenciador Hytalo Santos. O foco seria em aparelhos eletrônicos. Decisão é resposta a um pedido do Ministério Público da Paraíba (MPPB). O paraibano também teve o seu acesso às redes sociais e de ter contato com menores de idade mencionados em processo de exploração. Todo material será encaminhado para a polícia para análise pericial. Decisão foi assinada pelo juiz Adhailton Lacet Correia Porto, juiz titular 1ª Vara da Infância e Juventude de João Pessoa.

Vizinhos denunciaram festas na casa do influenciador paraibano no condomínio onde mora, em Bayeux, na Região Metropolitana de João Pessoa, com menores de idade que faziam topless e ingeriam bebidas alcoólicas, de acordo com o Ministério Público da Paraíba (MPPB). A partir das denúncias dos vizinhos, a investigação do MP começou no fim de 2024. O MP também pediu o bloqueio das redes de Hytalo e proibição de contactar os adolescentes envolvidos na ação.

Hytalo Santos foi um dos apontados com responsável por expor menores de idade, no vídeo feito por Felca que viralizou na última semana, em que o influenciador denuncia a exploração de menores de idade, além de mostrar como os algorítimos das redes entregam este tipo de conteúdo para pedófilos. Nos conteúdos do paraibano, adolescentes aparecem em danças com teor sexual.