Roberto Carlos atualiza letra da música ‘Desabafo’ em show no Rio de Janeiro

Roberto Carlos, aos 83 anos e com quase sete décadas de carreira, encantou o público carioca em sua apresentação no Qualistage, realizada em 31 de agosto de 2024. O cantor, que subiu ao palco acompanhado pelo maestro Eduardo Lages e uma Big Band, trouxe um espetáculo que não apenas atendeu às expectativas dos fãs, mas também apresentou algumas surpresas. Durante o show, ele fez alterações em trechos de suas músicas clássicas, como em “Desabafo”, onde brincou com a letra, convidando apenas os homens a cantarem uma parte sob a perspectiva feminina. O artista se mostrou bastante animado e interativo, fazendo piadas e mantendo um bom humor ao longo da apresentação. A plateia respondeu com entusiasmo, formando filas para tirar fotos e adquirir souvenirs, o que deixou Roberto visivelmente satisfeito com a recepção calorosa do público.

Em relação à sua vida pessoal, o cantor reafirma sua fé católica, conforme declarado em seu site oficial, e não houve mudanças em sua religião. Além disso, o valor de um show de Roberto Carlos pode alcançar a cifra de R$ 1 milhão. Recentemente, ele também demonstrou seu compromisso social ao realizar uma doação de R$ 200 mil para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Roberto Carlos é conhecido não apenas por sua música, mas também por sua impressionante coleção de automóveis. Entre os veículos que possui, destacam-se um Audi RS 5, uma réplica do Chevrolet Coupe de 1933, um Chrysler Imperial de 1965, uma Lamborghini Gallardo e um Cadillac Eldorado de 1959, entre outros modelos icônicos.

