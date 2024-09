Rock in Rio 2024: confira a programação deste sábado com horários dos shows

Dia é dominado pelo pop com nomes de peso, como a cantora sueca Zara Larsson e as bandas norte-americana Imagine Dragons e OneRepublic

Divulgação/Rock in Rio Para os fãs de música nacional, nomes como Lulu Santos, NX Zero e Patu Fu e Penélope agitam o público



No segundo dia do Rock in Rio 2024, que começa neste sábado (14), a programação é dominada pelo pop com nomes de peso, como a cantora sueca Zara Larsson e as bandas norte-americana Imagine Dragons e OneRepublic. Para os fãs de música nacional, nomes como Lulu Santos, NX Zero e Patu Fu e Penélope agitam o público. Confira o line-up completo com os horários dos shows de cada palco:

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Palco Mundo

16h40 – Lulu Santos

19h – Zara Larsson

21h20 – OneRepublic

0h – Imagine Dragons

Palco Sunset

15h30 – Patu Fu e Penélope

17h50 – Christone “Kingfish” Ingram

20h10 – James

22h45 – NX Zero

New Dance Order

22h – Liu

23h30 – Öwnboss

1h10 – Kvsh

2h40 – DJ Snake

Espaço Favela

16h – Lourena

19h – Thiago Pantaleão

21h – Dennis

Global Village

15h30 – Amaro Freitas

17h30 – Mestrinho

19h15 – Hermeto Pascoal & grupo

Supernova

15h – 7 Minutoz

17h – Duquesa

19h30 – Bin com Leviano

20h30 – Nagalli – Magic Show & Convidados

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo