‘Venom: A Última Rodada’ ganha seu último trailer

Filme encerra a trilogia de um dos mais complexos personagens da Marvel

Divulgação/Marvel Tom Hardy retorna ao papel de Venon



Quando chegou aos cinemas em 2018, “Venom” foi duramente criticado, mas caiu no gosto do público, que fez o filme alcançar bilheterias poderosas. Diante disso, uma trilogia foi sendo desenhada, e o último filme está prestes a chegar aos cinemas. Em “Venom: A Última Rodada”, Tom Hardy retorna ao papel do protagonista, um dos maiores e mais complexos personagens da Marvel, para o filme final da trilogia. Eddie e Venom estão fugindo e terão que enfrentar Knull, criador dos simbiontes, que vai pôr em risco a vida como conhecemos. Perseguidos pelos dois mundos, a dupla é forçada a tomar uma decisão devastadora que vai fechar as cortinas da última rodada de Venom e Eddie.

Confira o trailer final: