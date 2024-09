Rock in Rio 2024: confira programação desta sexta com line-up e horário dos shows

Programação conta com Cyndi Lauper, Katy Perry e Gloria Gaynor, além de nomes nacionais como Ivete Sangalo e Iza

Divulgação/Rock in Rio Nesta sexta-feira (20), o Rock in Rio 2024 será o Dia Delas



Nesta sexta-feira (20), o Rock in Rio 2024 será o Dia Delas, com programação dominada por artistas mulheres. A programação conta com Cyndi Lauper, Katy Perry e Gloria Gaynor, além de nomes nacionais como Ivete Sangalo e Iza. Confira o line-up completo do dia, com os horários dos shows de cada palco:

Palco Mundo

16h40 – Ivete Sangalo

19h – Cyndi Lauper

21h20 – Karol G

0h – Katy Perry

Palco Sunset

15h30 – Luedji Luna convida Tássia Reis e Xênia França

17h50 – Tyla

20h10 – Gloria Gaynor

22h45 – Iza

Palco New Dance Order

22h – Ashibah

23h30 – Samhara

1h – Curol x Barja

2h30 – Alison Wonderland

Palco Espaço Favela

16h – Brisa Flow

19h – Mc Dricka

21h – Pocah

Palco Global Village

15h30 – Juliana Linhares

17h30 – Carminho

19h15 – Angélique Kidjo

Palco Supernova

15h – Nina Fernandes

17h – Darumas

18h30 – NINA

20h30 – Cynthia Luz

*Com informações do Estadão Conteúdo