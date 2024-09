Consultoria afirma que Elon Musk será trilionário em 2027

Empresário já é a pessoa mais rica do planeta, com quase US$ 250 bilhões, de acordo com a Bloomberg, e seu patrimônio cresce a uma média de 110% ao ano

SAUL LOEB/AFP Previsão foi feita com base nas empresas que Musk possui



Uma consultoria americana afirmou que Elon Musk será trilionário em 2027. Segundo a consultoria, ele será a primeira pessoa da história a alcançar uma fortuna pessoal de US$ 1 trilhão Atualmente, o empresário já é a pessoa mais rica do planeta, com um patrimônio estimado em quase US$ 250 bilhões, de acordo com a Bloomberg. Seu patrimônio cresce a uma média de 110% ao ano. A consultoria Inform forma Connect Academy justifica essa previsão com base nas empresas que Musk possui. A Tesla, por exemplo, domina o mercado de carros elétricos e autônomos e está prestes a lançar frotas de robôs táxis. A SpaceX é responsável por 23% de todos os lançamentos de foguetes do mundo e continua a crescer.

Além disso, 80% de todos os satélites ativos na órbita da Terra são da Starlink, que atua no setor de internet. A Neuralink, que desenvolve chips cerebrais para saúde e reabilitação, também contribui para o crescimento do patrimônio do magnata. Outro nome que pode alcançar o trilhão é o CEO da Nvidia, Jensen Huang, previsto para 2028. Huang lidera uma empresa central no desenvolvimento da inteligência artificial.

*Com informações de Bruno Meyer

*Reportagem produzida com auxílio de IA