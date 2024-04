Rock in Rio 2024: Karol G estreia no festival e faz parte do line-up do Palco Mundo no ‘Dia Delas’

Ainda no dia 20 de setembro, a organização confirmou as apresentações das artistas Katy Perry e Ivete Sangalo

Em março deste ano, ela se tornou a primeira latina coroada Mulher do Ano no evento anual Women in Music da Billboard



O Rock in Rio anunciou mais cinco atrações que vão colocar a Cidade do Rock para dançar nos mais variados ritmos. No dia 20 de setembro, no chamado “Dia Delas”, o Palco Mundo receberá a artista global Karol G, dos hits “Tusa”, “Provenza”, “Mamiii”, “TQG”, “QLONA”, “Bichota”, entre outros. Sucesso entre o público logo em sua estreia na edição do festival de 2019, o Espaço Favela volta os holofotes para os talentos das comunidades e dos subúrbios. Neste ano, o palco anuncia quatro artistas consagrados e potentes como headliners de shows que serão memoráveis: Xande de Pilares, que é o embaixador do palco nesta edição de 40 anos de história de festival, encerra o dia 19 de setembro, Dennis DJ apresenta no dia 14, Pocah é a principal atração do dia 20 e Belo se apresenta no dia 22.

Ainda no dia 20 de setembro, a organização também confirmou que as artistas já anunciadas, Katy Perry e Ivete Sangalo se apresentarão no Palco Mundo. Karol G, conhecida por sua capacidade de quebrar recordes, se tornou a primeira artista feminina a estrear em #1 na Billboard 200 com um álbum em espanhol com “MAÑANA SERÁ BONITO”. Agora, ela está se preparando para levar a turnê para o verão da Europa. Em março deste ano, ela se tornou a primeira latina coroada Mulher do Ano no evento anual Women in Music da Billboard.