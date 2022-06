Rock In Rio anuncia banda Gojira como nova atração do ‘Dia do Metal’

Grupo francês foi a última atração a ser anunciada pela organização do festival; apresentação será no dia 2 de setembro, na noite de abertura do evento

Divulgação/Rock In Rio Banda francesa se apresentará no festival substituindo o Megadeth



A organização do Rock In Rio anunciou a banda francesa de metal progressivo Gojira como nova atração do festival. O quarteto se apresentará no dia 2 de setembro, dia de abertura desta edição do festival. Além do Gojira, o Palco Mundo receberá apresentações das bandas Sepultura, Dream Theater e Iron Maiden, no dia que está sendo chamado pelos fãs e pela própria organização de ‘Dia do Metal’, fazendo alusão ao ritmo da maioria das atrações. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 2, três meses antes do festival. O grupo francês substituirá a banda Megadeth, que havia sido anunciada em 2021 como atração para o dia do metal, mas cancelou seu show neste ano. Além das estrelas do metal, outros nomes de peso se apresentarão no festival, como Justin Bieber, Coldplay, Dua Lipa, Post Malone, Green Day e Guns N’ Roses.