Rock in Rio anuncia show de homenagem a 1985 com Alceu Valença, Liniker e mais

Show de celebração conta com grandes nomes da música brasileira e acontecerá dia 9 de setembro

Reprodução/Instagram Rock in Rio acontece em setembro de 2022



No dia em que abriu a venda exclusiva de ingressos para quem possui cartão Itaú, o Rock in Rio anunciou a atração do Palco Sunset do dia 9 de setembro, mesmo dia em que Justin Bieber e Demi Lovato tocam no Palco Principal. A atração será uma homenagem a 1985, ano da primeira edição do Rock in Rio. O show será será recheado de nomes brasileiros de diversas décadas e ritmos, como Agnes Nunes, Alceu Valença, Andreas Kisser, Blitz, Elba Ramalho, Ivan Lins, Liniker, Luísa Sonza, Pepeu Gomes e Xamã. O perfil oficial do festival informou que o momento ‘celebrará tantas memórias’. Neste primeiro dia de venda de ingressos, os dias 9 e 10 (Coldplay como headliner) foram os primeiros a esgotar, em menos de meia hora. Os dias 11 (Dua Lipa) e 3 (Post Malone) também esgotaram 1h30 depois.