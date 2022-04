Rock in Rio confirma cancelamento do show da banda Megadeth

Organização do evento busca uma nova atração para substituir a banda no primeiro dia do festival

Reprodução/Instagram/megadeth Megadeth não irá mais se apresentar no Rock in Rio



A organização do Rock in Rio confirmou nesta terça-feira, 12, que o show da banda Megadeth foi cancelado. Em nota, a assessoria de imprensa do evento informou que o festival “já está trabalhando para a divulgação do nome que substituirá a atração”. O motivo do cancelamento não foi informado, porém foi ressaltado que a banda não virá ao Brasil “por motivos alheios à vontade do festival”. O Megadeth se apresentaria no dia 2 de setembro no Palco Mundo, mesmo dia em que estão confirmados Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira.

Na agenda do Megadeth, disponível no site oficial da banda, já consta um outro show marcado para o dia 2 de setembro em Houston, nos Estados Unidos. O Dia do Metal no Rock in Rio, que é quando o grupo norte-americano se apresentaria, foi o único que não teve os ingressos esgotados em horas. A venda para o público geral foi aberta no último dia 5 de abril e os ingressos para 4 de setembro, que terá Justin Bieber como headliner, e dia 10 de setembro, que tem Coldplay como atração principal, esgotaram em cerca de meia hora. O festival deste ano, que acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, ainda contará com shows de Guns N’Roses, Green Day e Dua Lipa.