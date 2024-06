Saiba qual versão de ‘Something’, dos Beatles, foi eleita a preferida de George Harrison

A música teve diversas regravações, entre elas uma de Frank Sinatra, mas o guitarrista afirmou que a melhor versão foi a de James Brown, em uma entrevista de 1988 ao Much Music e relembrada no Rock and Roll Garage

A canção “Something”, de George Harrison (1943-2001) foi uma das mais regravadas e conhecidas do repertório dos Beatles. A música teve diversas regravações, entre elas uma feita por Frank Sinatra, que chegou a dizer que era “uma das melhores músicas de amor já escritas”. Apesar de muito famosa, a versão de Sinatra não foi eleita a favorita de Harrison. O guitarrista afirmou que a melhor versão da música foi a de James Brown, em uma entrevista concedida em 1988 ao Much Music e relembrada no Rock and Roll Garage. “A melhor versão de Something que já ouvi foi a de James Brown, que ele fez em 1972. Foi apenas o lado B de uma regravação de Think, que é uma música muito antiga dele. Enviei um cartão postal a ele e disse: ‘Você deveria colocá-la no lado A. É matadora! Ficou muito boa’”, declarou o músico a época.

Ouça a versão de James Brown

