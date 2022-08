Sandy anuncia parcerias com Vitor Kley, OutroEu e Ludmilla em ‘Nós, Voz, Eles 2’

Próximos episódios de websérie serão lançados em 22 e 24 de agosto no Youtube

Brunno Rangel Episódio do projeto com Vitor Kley estará disponível em 22 de agosto no Youtube da cantora



Após o lançamento de ‘Leve’, com Wanessa Camargo, e ‘De Cada Vez’, com Agnes Nunes, Sandy anunciou as outras quatro parcerias que farão parte do projeto ‘Nós, Voz, Eles 2‘. A cantora lançará nas próximas semanas faixas inéditas com Vitor Kley, o duo OutroEu, o pianista Amaro Freitas e a cantora Ludmilla. A segunda edição do projeto, que também conta com uma websérie e fez sucesso em 2018, está sendo lançada em EPs com dois singles de uma vez. Pelo cronograma, o próximo episódio será o de Vitor com ‘Tudo Teu’ em 22 de agosto. Em 24 de agosto o episódio será ‘Destruição’ com OutroEu. Os clipes e singles estarão disponíveis em 25 de agosto às 21h (horário de Brasília) no Youtube da cantora. As parcerias com Amaro e Ludmilla sairão em setembro. Sandy estreia oficialmente sua turnê ‘Nós, Voz, Eles 2’ na próxima quinta-feira, 18, em São Paulo, no Espaço Unimed, com ingressos esgotados. Ela vai incluir as músicas do projeto nos shows de acordo com quando forem lançadas.