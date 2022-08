Sandy lança primeiros singles de ‘Nós, Voz, Eles 2’ com Wanessa e Agnes Nunes; ouça

Projeto que une websérie exclusiva e colaboração com diversos cantores será lançado em três EPs

Divulgação Projeto 'Nós, Voz, Eles 2' terá seis músicas divididas em três EPs



Em 2018, Sandy lançou o projeto ‘Nós, Voz, Eles‘ em que convidou diversos artistas para a colaboração de músicas e produção de bastidores. Maria Gadú, Thiaguinho, Anavitória, Iza e até seu marido, Lucas Lima, participaram. Passada a pandemia, a cantora anunciou na última semana que uma segunda edição do projeto seria liberada. Após a divulgação de episódios com Wanessa Camargo e Agnes Nunes, nesta quinta-feira, 04, os novos singles foram lançados no Youtube e nas plataformas digitais. ‘Leve’ e ‘De Cada Vez’ têm mais de 20 mil visualizações cada. A forma de lançamento dos singles de ‘Nós, Voz, Eles 2’ será diferente. Serão três EPs lançados separadamente com seis faixas inéditas. Sandy sairá em turnê agora em agosto, a partir do dia 18 de agosto, e as músicas do projeto serão tocadas nos shows conforme forem sendo lançadas.

Assista aos clipes das músicas: