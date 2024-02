Antigo satélite de observação cai na Terra

Reentrada do European Remote Sensing 2 na atmosfera terrestre foi confirmada pela Agência Espacial Europeia

Reprodução / ESA

Um antigo satélite de observação da Terra caiu de órbita na quarta-feira, 21, e se partiu sem provocar danos ou feridos sobre o Oceano Pacífico, entre o Havaí e o Alasca. A reentrada do satélite European Remote Sensing 2 (ERS-2) na atmosfera terrestre foi confirmada pela Agência Espacial Europeia. Lançada em 1995, a nave espacial foi desativada em 2011. Os controladores de voo baixaram rapidamente a sua órbita para evitar colisão com outros satélites, gastando todo o combustível, e o processo de decaimento orbital natural tratou do resto. A sua entrada não foi controlada. Por isso, não foi possível prever a localização exata da queda. “O ERS-2 deixou legado notável de dados que continuam colaborando com o avanço da ciência”, afirmou a ESA pelo X (antigo Twitter). O seu antecessor, o ERS-1, que falhou e deixou de funcionar há décadas, permanece em uma órbita a várias centenas de quilômetros de altitude.

