Coreia do Sul estuda ‘exceção’ para membros do BTS atrasarem ida ao Exército

Reprodução/Instagram/bts Governo estuda adiamento para integrantes se apresentarem ao Exército em nome de 'interesse nacional'



O governo da Coreia do Sul está buscando um sistema que permita criar uma exceção para que artistas, como do grupo BTS, possa atrasar o cumprimento do serviço militar, que é obrigatório para todos os homens no país. A informação foi confirmada nesta terça-feira (13) pelo diretor de Administração Militar de Pessoal, Mo Jong-hwa, durante uma sessão no Parlamento local. “O assunto está sendo discutido entre todos os órgãos públicos envolvidos”, disse o dirigente, que antecipou que será requerido o que chamou de “consenso nacional”, para avançar com o tema.

Mo explicou que o objetivo da Administração Militar de Pessoal é encaminhar uma proposta para o Parlamento ainda neste mês, para que seja permitido que artistas possam atrasar o serviço militar, caso haja recomendação do Ministério da Cultura. No país, é obrigatório que os homens de até 30 anos se apresentem para um período de 18 a 21 meses às forças militares. Foi o caso, por exemplo, do atacante Son Heung-Min, do Tottenham, que teve que se apresentar, embora com período reduzido. O jogador de futebol acabou sendo liberado do serviço integral, após conquistar o título dos Jogos Asiáticos, torneio de pouco prestígio internacional, que disputou, justamente, por ser uma das condições para não precisar passar quase dois anos entre os militares.

Recentemente, o parlamentar Noh Woong-rae, do Partido Democrata, que faz parte da base do governo, defendeu que artistas com os integrantes do BTS deveriam estar sujeitos a exceções, para favorecer o “interesse nacional”. Neste fim de semana, o grupo de pop fez uma série de shows online, que foi visto por mais de 100 milhões de usuários.

*Com EFE