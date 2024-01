Selena Gomez afirma que seu próximo álbum pode ser o último; entenda

Atriz pretende se dedicar mais à atuação, mas sente que tem mais uma obra musical para compartilhar com seus fãs

A cantora Selena Gomez revelou que considera a possibilidade de seu próximo álbum pode ser o último de sua carreira musical. A informação foi dada pela artista durante entrevista ao podcast Smarteless. A atriz pretende se dedicar mais à atuação após o lançamento. Segundo Selena, ela costumava se divertir muito com a música e as turnês, mas agora se sente cansada. Ela explicou que, quando era mais jovem, conciliava sua carreira musical com seu programa de TV, “Os Feiticeiros de Waverly Place”, e achava tudo muito divertido. No entanto, com o passar do tempo, ela começou a pensar em se estabelecer e focar em apenas uma área. Apesar disso, Gomez disse que sente que tem mais uma obra musical para compartilhar com seus fãs, mas que provavelmente escolheria atuar como sua principal atividade.

Durante a entrevista, Selena também falou sobre os momentos difíceis que enfrentou em sua carreira, incluindo uma passagem por um instituto psiquiátrico e o cancelamento de uma de suas turnês. A cantora também comentou sobre sua relação com a Disney, que lançou sua carreira musical. Ela descreveu a empresa como uma “máquina” que sabe como promover e lançar artistas de forma bem-sucedida. Atualmente, Selena Gomez está focada em sua carreira como atriz, interpretando o papel de Mabel na série “Only Murders in the Building”. Além disso, ela é CEO da marca de cosméticos Rare Beauty. Seu último EP, intitulado “Revelación”, foi lançado em 2021 e conta com músicas cantadas em espanhol. Em agosto de 2022, a artista lançou a faixa “Single Soon”.