Selena Gomez fala sobre desejo de ser mãe e revela não poder engravidar

Cantora de 32 anos possui lúpus, doença autoimune inflamatória que afeta diversos tecidos, o que exigiu que fizesse um transplante de rim em 2017

Reprodução/Instagram/selenagomez Em 2022, no documentário Minha Mente e Eu, ela revelou também um diagnóstico de bipolaridade, acompanhado de crises de psicose



Selena Gomez revelou que não poderá realizar seu desejo de engravidar e ser mãe por motivos de saúde. Em entrevista à Vanity Fair, publicada na segunda-feira (9), a atriz de Only Murders In The Building explica que tem “muitos problemas médicos que colocariam sua vida e a do bebê em risco”. “É algo com o qual que tive que ‘sofrer’ por um tempo”, completa. A cantora de 32 anos possui lúpus, doença autoimune inflamatória que afeta diversos tecidos, o que exigiu que fizesse um transplante de rim em 2017. Em 2022, no documentário Minha Mente e Eu, ela revelou também um diagnóstico de bipolaridade, acompanhado de crises de psicose. Ela, que namora o produtor e compositor Benny Blanco, completa que não vê oposição na adoção, já que sua mãe é adotada: “Acho que é uma bênção que existam pessoas maravilhosas que estão dispostas a realizar a barriga de aluguel ou a adoção, que são grandes possibilidades para mim.” “No fim das contas, eu não me importo. Ele vai ser meu. Será meu bebê”, explica, sobre como enxerga a adoção. Ainda na entrevista, ela fala das expectativas para o relacionamento com Blanco. “Nunca fui amada dessa maneira. Ele é luz. Uma luz completa na minha vida”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo