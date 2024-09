Brasil é o segundo país que mais reduziu gastos na educação

Dados são do relatório produzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, divulgado nesta terça-feira

O Brasil foi o segundo país que mais reduziu o investimento de dinheiro público na educação entre os anos de 2015 e 2021. Os dados são de um relatório produzido pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), divulgado na manhã desta terça-feira (10). O estudo revela uma série de gargalos na educação brasileira durante o período analisado, com uma redução de 2,5% nos investimentos, passando de 11,2% para 10,6% do PIB. A análise da OCDE abrange 48 países e mostra que apenas a Argentina teve uma redução maior nos gastos públicos com educação, com uma queda de 5,2%, passando de 12,8% para 10,7% do PIB. Além de Brasil e Argentina, outros países que reduziram os investimentos em educação foram México, Letônia, Canadá, Costa Rica e Finlândia.

No total, apenas sete países diminuíram os valores de recursos públicos destinados à educação. Além da redução no investimento, o Brasil continua sendo um dos países com o menor gasto por aluno na educação básica. Em média, os países analisados pela OCDE investem pouco mais de 11 mil dólares por aluno nessa etapa. No entanto, o Brasil investiu apenas 3.668 dólares por aluno do ensino fundamental em 2021. Apenas Romênia, Turquia, África do Sul, México e Peru gastam menos por aluno do que o Brasil.

