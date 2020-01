Selena Gomez lança clipe alternativo para ‘Lose You to Love Me’; veja

Divulgação Selena Gomez lançou nova versão de hit



Selena Gomez resolveu divulgar uma nova versão de clipe para o hit “Lose You to Love Me”. No vídeo, ela aparece, em preto e branco, interpretando a balada no piano.

A música foi o primeiro single do álbum “Rare” de Selena, que foi lançado na semana passada, ao lado de “Look at Her Now”. A faixa foi importante para a cantora, que conseguiu seu primeiro número 1 na parada da Billboard.

O novo disco serve como uma forma de redenção após anos turbulentos para a cantora, que teve complicações do Lúpus, um transplante de rim e diversos problemas de relacionamento – incluindo um namoro ioiô com Justin Bieber.

“Honestamente, este álbum foi um pesadelo para lidar, mas da melhor forma possível. Eu pensei que estava pronta há dois anos… (…) aí algo drástico acontecia comigo e me levava para outro lugar”, explicou Selena ao Spotify. “De repente eu encontrei uma forma de cura, vi algo maior do que pensei que eu era. E isso também contribuiu para o álbum.”

Assista: