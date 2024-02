Sepultura anuncia saída do baterista Eloy Casagrande às vésperas de turnê de despedida

Reprodução/Instagram À partir da esquerda: Andreas Kisser, Eloy Casagrande, Paulo Xisto e Derrick Green



Menos de 2 meses depois do anúncio de sua turnê de despedida, o Sepultura, uma das maiores bandas de metal do Brasil e do mundo, publicou em suas redes sociais que o baterista Eloy Casagrande deixa o grupo e não participará dos shows da Celebrating Life Through Death, que começa em 1º de março, em Belo Horizonte. O grupo vai contar com o americano Greyson Nekrutman, que estava na banda Suicidal Tendencies. No comunicado da saída do baterista, a banda mencionou que foi “pega de surpresa e sem nenhum tipo de aviso prévio” pela decisão de Eloy . “A comunicação foi feita e ele se desligou imediatamente da banda, abandonando tudo relacionado ao Sepultura”, diz o texto. “”A nossa história é feita de desafios e são eles que alimentam nossa criatividade e determinação. Não seria agora, depois de tudo que passamos nesses 40 anos, que iríamos desistir, pelo contrário”, continua a publicação, já apresentando a chegada Nekrutman.

Eloy também se pronunciou pelas redes sociais, anunciando a sua saída e agradecendo à banda e aos fãs pelos quase 13 anos em que fez parte do Sepultura, com a gravação de três discos e shows por todo o planeta. Desde o anúncio da turnê de despedida da banda, os fãs do rock em geral especulam que Casagrande pode assumir as baquetas do Slipknot. Nada confirmado. O grupo americano, aliás, passa pelo Brasil em outubro, no Knotfest, no Allianz, em São Paulo. Boatos à parte, por enquanto, a útlima turnê do Sepultura segue de BH para Juiz de Fora (MG), passando por Brasília (DF), Uberlândia (MG), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Florianólis (SC) e até chegar em São Paulo (SP), em setembro.

