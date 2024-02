Sepultura inicia turnê de despedida em Belo Horizonte na próxima semana

‘Celebrating Life Through Death’ terá duração prevista de 18 meses e contemplará 20 países

Reprodução/Instagram Banda Sepultura inicia turnê de despedida em Belo Horizonte, marcando o encerramento de uma era no cenário do rock nacional



A banda brasileira de rock, Sepultura, dará início à sua turnê de despedida em Belo Horizonte, no dia 1º de março. Após quase quatro décadas de uma história repleta de sucesso e alguns desentendimentos, o grupo decidiu encerrar suas atividades, marcando o fim de uma era no cenário musical. Batizada de “Celebrating Life Through Death”, a turnê terá duração prevista de 18 meses e contemplará 20 países. O término da banda pegou fãs e outros artistas de surpresa, porém, o Sepultura assegurou estar em paz com a decisão.

O auge da carreira do Sepultura foi marcado pela colaboração do vocalista Derrick Green e o lançamento do álbum “Quadra”. Além de Green, a atual formação é composta pelo baixista Paulo Jr. e o baterista Eloy Casagrande. Os músicos prometem um repertório que abrange toda a trajetória do grupo, incluindo seus maiores sucessos. O primeiro concerto da turnê está agendado para Belo Horizonte, cidade natal da banda, e os ingressos estão esgotados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA