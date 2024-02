‘BBB 24’: Isabelle e Beatriz vencem prova de resistência vão decidir qual das duas será líder

Sister permaneceram mais de 5 horas na disputa pela liderança da semana

Após mais de 5 horas de uma prova de resistência no Big Brother Brasil 24, Isabelle e Beatriz se tornaram vencedoras da Prova do Líder. Contudo, a dinâmica não será de liderança dupla. A expectativa é que as sisters decidam durante o programa desta sexta-feira, 23, quem se tornará a líder da semana. A dupla Fernanda e Pitel foi a penúltima a abandonar a prova: “Não aguento mais, não. Desculpa”, desabafou Pitel. Nas redes sociais, no entanto, internautas apontam que Fernanda dormiu por diversos momentos da competição e, por isso, já deveria ter sido eliminada pela produção. “A Fernanda roncando enquanto dorme na prova de resistência, mas irão falar que é ela não está dormindo”, escreveu uma seguidora.

A competição da semana contou com a participação de apenas 14 brothers, já que Giovanna foi impedida pela equipe médica e Raquele usou o poder do veto para retirar Alane da disputa. Durante a prova, cada dupla teve que permanecer em uma plataforma inclinada. Enquanto um jogador fazia o papel de “celular” e ficava preso a um cabo de aço esticado, o outro jogador assumia o papel de “cartão” e ficava à frente. Com um jogador sustentando o outro, as duplas lutaram para permanecerem de pé e evitar a queda – se o “cartão” caísse, a dupla seria eliminada.

MC Bin Laden e Lucas Henrique foram os primeiros a deixar a competição, com apenas cinco minutos de prova, antes mesmo da transmissão ao vivo ser concluída. Logo após, Michel e Raquele também desistiram, após a sister passar mal e relatar falta de ar. Em seguida, Rodriguinho e Leidy Elin permaneceram na disputa por cerca de meia hora. Yasmin e Wanessa foram a quarta dupla a abandonar, seguidas por Davi e Matteus, que perderam o equilíbrio e deixaram a competição após três horas de prova.

