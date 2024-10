Shakira lança clipe de ‘Soltera’ ao lado de Anitta e celebra a vida após divórcio com Piqué

Cantora já havia sugerido a colaboração com a brasileira e Danna Paola em uma publicação nas redes sociais, destacando a diversidade latina: ‘México, Colômbia, Brasil, Jamaica e Venezuela presentes’, escreveu

Reprodução/Youtube/Shakira No clipe, Shakira aparece curtindo a noite com as amigas, andando em uma Lamborghini Urus, e depois, indo para uma festa exclusiva para mulheres



Shakira, de 47 anos, lançou nesta sexta-feira (11) o clipe de seu novo sucesso, “Soltera”, que celebra sua nova fase de vida após o divórcio de Gerard Piqué, 37. O vídeo conta com a participação de grandes estrelas da música latina, como Anitta, 31, a mexicana Danna Paola, 29, a jamaicana Winnie Harlow, 30, e a venezuelana Lele Pons, 28.

Shakira já havia sugerido a colaboração em uma publicação nas redes sociais ao lado das artistas, destacando a diversidade latina: “México, Colômbia, Brasil, Jamaica e Venezuela presentes!”, escreveu. No clipe, Shakira aparece curtindo a noite com as amigas, andando em uma Lamborghini Urus, e depois, indo para uma festa exclusiva para mulheres.

