Madonna confirma vinda ao Brasil com ‘Celebration Tour’; veja vídeo

Cantora celebra 40 anos de carreira em nova turnê que passou por países como Portugal, Espanha e França

Kevin Mazur/WireImage/Live Nation/Reuters Madonna se apresenta durante a noite de abertura da The Celebration Tour na The O2 Arena em Londres, Grã-Bretanha, em 14 de outubro de 2023



A cantora Madonna confirmou que virá ao Brasil em breve. Durante um show da cantora na Alemanha, ela percebeu o número de brasileiros na plateia e fez um comentário sobre o país. “Quantos brasileiros nós temos na casa? Levantem as mãos e balancem”, disse a diva pop, enquanto o público se expressava aos gritos. “Eu estarei lá (no Brasil), por acaso”, declarou. Recentemente, Madonna iniciou uma série de shows pelo mundo com a “The Celebration Tour”, após adiamentos por uma infecção. A cantora já passou por países como Portugal, Alemanha, França e Espanha com a turnê que celebra seus 40 anos de carreira, onde toca clássicos como Like a Prayer, Vogue, La Isla Bonita e Celebration. Caso confirme shows no Brasil, será a primeira vinda de Madonna ao país em mais de dez anos. Na última vez, em 2012, ela realizou shows em São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.