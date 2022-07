Shawn Mendes anuncia pausa em turnê para cuidar da saúde mental

Cantor de 23 anos disse que está exausto dos oito anos na estrada e precisa de um tempo

Reprodução/Instagram Shawn fará pausa de três semanas na turnê Wonder, que passa pelos Estados Unidos



O cantor canadense Shawn Mendes anunciou nesta sexta-feira, 08, uma pausa de três semanas em sua turnê Wonder para cuidar de sua saúde mental. Em comunicado publicado em suas redes sociais, o músico ressaltou que está na estrada desde 15 anos – agora está com 23 anos – e se sente cansado e com algumas dificuldades. “Depois de alguns anos na estrada, eu estava pronto para voltar, mas a decisão foi prematura e infelizmente o ‘pedágio’ da estrada e a pressão me alcançaram e eu cheguei a um ponto de ruptura”, escreveu. Shawn retomou a turnê mundial recentemente. “Assim que tiver mais novidades prometo avisar.Amo vocês”, finalizou em nota. Atualmente a turnê Wonder passa pelos Estados Unidos.