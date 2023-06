Show de Gusttavo Lima gera polêmica ao afetar sanfoneiro da Paraíba: ‘Uma covardia’

Sanfoneiro local teve tempo de apresentação reduzido para o sertanejo passar mais tempo no palco; Prefeitura de Campina Grande se posicionou

Reprodução/Instagram/gusttavolima Gusttavo Lima se apresentou no São João de Campina Grande na sexta-feira, 2



O show que o cantor Gusttavo Lima realizou no festival de São João de Campina Grande, na Paraíba, foi marcado por uma polêmica. Isso porque, o sanfoneiro paraibano Flávio José teve o tempo da sua apresentação reduzido para que o artista conhecido como “Embaixador” passasse mais tempo no palco. Sem esconder sua insatisfação, o músico local fez um desabafo durante o show: “Se ficar alguma música do repertório que vocês estão pensando em ouvir e não vão ouvir, a culpa não é minha. Eu não tenho nenhum show para sair daqui correndo para fazer. Não foi uma ideia minha, entendeu? Infelizmente, são essas coisas que os artistas da música nordestina sofrem”. O discurso de Flávio José repercutiu nas redes sociais.



“Flávio José é um fenômeno! Contribuiu expressivamente para o fortalecimento da cultura nordestina. Hoje, no São João de Campina Grande o diminuíram e desrespeitaram. Ele só pôde cantar 1h, porque quiseram aumentar o tempo de show de Gusttavo Lima. Uma covardia! Isso não se faz”, comentou uma pessoa no Twitter. “O cantor Flávio José, que sempre teve 1h30 de tempo para cantar no São João de Campina Grande, acabou passando por uma situação muito desagradável”, escreveu outra. “Já imaginaram Gusttavo Lima tocar só uma hora para Flávio José ter mais tempo no Festival de Barretos? Impossível, né? Ontem, o São João e o autêntico forró foram golpeados no peito. Viva Flávio José!”, acrescentou mais uma.

A Prefeitura de Campina Grande se posicionou e, em nota divulgada no Twitter, disse que a mudança no tempo das apresentações, que aconteceram na última sexta-feira, 2, foi feita pela empresa contratada para organizar o evento: “Infelizmente, não conseguimos controlar a ordem dos shows, responsabilidade da empresa que venceu a licitação e realiza a festa. Mas estamos atentos e cobrando para que nossos artistas sejam respeitados e possam engrandecer o São João de Campina Grande. A Flávio José, nossa solidariedade e sinceras desculpas. Nós respeitamos todos os artistas e queremos fazer um evento que valorize a nossa cultura e a tradição de 40 anos do Maior São João do Mundo. Esta é uma edição com o maior número de atrações regionais”. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Gusttavo para saber se ele vai se manifestar sobre o assunto, mas ainda não obteve retorno.