Show de Justin Bieber no Rock in Rio 2022 é adiantado; veja nova programação

Demi Lovato, Iza e Jota Quest se apresentam no mesmo dia no palco Mundo; horários de apresentações do palco Sunset também sofreram alterações

Reprodução/Instagram/justinbieber Justin Bieber vai se apresentar mais cedo no Rock in Rio 2022



O show do cantor Justin Bieber, principal atração do palco Mundo no próximo domingo, 4, no Rock in Rio 2022, foi adiantado para às 23h. O novo horário da apresentação foi divulgado nesta sexta-feira, 2. Com isso, o show de Demi Lovato passou para às 20h35, o de Iza para às 18h25 e o da banda Jota Quest para às 16h15. Segundo o jornal O Globo, a alteração de horário teria ocorrido a pedido do próprio cantor canadense. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa do festival informou que não comentará sobre o assunto: “Não compartilhamos nenhuma informação sobre o tema, apenas o adiantamento do show”. As apresentações do palco Sunset também sofreram alterações. A apresentação do Matuê agora está marcada para às 15h10, Luísa Sonza assume o palco às 17h20, na sequência vem Emicida, que se apresenta às 19h30, e Gilberto Gil fecha o dia, às 21h55. O Rock in Rio começa nesta sexta-feira, 2, e esse primeiro dia de festival será dedicado ao metal. Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura são as atrações principais da abertura do festival. Vários shows poderão ser vistos ao vivo pelos canais pagos Multishow e Bis e também pela plataforma de streaming Globoplay. Na TV aberta, a Globo irá transmitir compilados dos melhores momentos no final de cada dia do festival.