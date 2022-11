Show de Leonardo é cancelado devido a bloqueio de estradas

Apresentação do cantor em Criciúma, Santa Catarina, precisou ser remarcada para o início de dezembro

Reprodução/Instagram/leonardo Leonardo teve show em Criciúma, Santa Catarina, adiado devido a manifestação de caminhoneiros



O cantor Leonardo teve um show cancelado devido ao bloqueio de estradas promovido por caminhoneiros e apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). As manifestações começaram após o atual governante não conseguir se reeleger no último domingo, 30. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu Bolsonaro nas urnas com pouco mais de 50,9% dos votos e assumirá a Presidência da República no ano que vem. O sertanejo se apresentaria nesta terça-feira, 1, na casa de shows AM Master Hall em Criciúma, Santa Catarina. Em nota divulgada nas redes sociais, a X9 Produções informou: “Atenção Criciúma e região!!!! Devido a questão da paralisação dos caminhoneiros, ficou impossibilitada a logística do show que iria ocorrer hoje, dia 01 de novembro, na AM Master Hall do cantor Leonardo”. O show do artista foi adiado para o dia 1 de dezembro e os ingressos já adquiridos serão válidos para a nova data da apresentação. Durante a campanha eleitoral, Leonardo declarou apoio a Bolsonaro. Ele chegou a participar de um ato político no Palácio da Alvorada, em Brasília, com outros cantores do seu gênero musical. Na ocasião, ele pediu votos ao atual presidente “em nome da música sertaneja, do interior do Brasil, das grandes capitais, do agronegócio e do pequeno e grande produtor”. O ator e cantor João Guilherme, um dos filhos de Leonardo, criticou o pai nas redes sociais, pois estava apoiando Lula nas eleições. “Estou triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… mas joga no time errado e está cego”, comentou na ocasião. Poliana Rocha, atual mulher do sertanejo, não gostou das declarações de João Guilherme e saiu em defesa do marido. O conflito de família repercutiu nas redes sociais.