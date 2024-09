Show de Ne-Yo em São Paulo traz nostalgia dos anos 2000

Cantor norte-americano tocou grandes hits, como ‘So Sick’ e ‘Because Of You’, para um público animado do início ao fim no Espaço Unimed

Reprodução/ instagram @neyo Ne-Yo se apresenta no Rock in Rio no domingo (22), último dia do festival



O cantor Ne-Yo fez um show em São Paulo nesta quinta-feira (19) antes de seguir para o Rio de Janeiro, onde se apresenta no Rock in Rio. O americano tocou grandes hits, como “So Sick” e “Because Of You”, para um público animado do início ao fim no Espaço Unimed. A psicóloga Julie Martins de Souza, saiu de Pelotas, no Rio Grande do Sul, para assistir o evento em São Paulo. Ela conheceu o cantor na adolescência e afirmou que o show foi “maravilhoso” e que tem uma forte conexão com a música.

Nas redes sociais, os fãs também elogiaram a apresentação, que trouxe a nostalgia dos anos 2000. Antes do show, Ne-Yo atendeu os fãs na porta do hotel e do Espaço Unimed. O cantor aproveitou o dia para passear por São Paulo e postou uma foto no Beco do Batman, na Vila Madalena, Zona Oeste da capital paulista, com a legenda “Bom dia Brazil!”.

Ne-Yo se apresenta no Rock in Rio no domingo (22), último dia do festival, junto com outros grandes nomes da música, como Akon, Mariah Carey e Shawn Mendes. A última vez que ele veio ao Brasil foi no ano passado para uma apresentação no The Town, também em São Paulo. Na época, grandes portais e o público definiram o show como um dos melhores do evento, que também contou com artistas como Bruno Mars, Foo Fighters e Post Malone.