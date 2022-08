Simone diz que fala com Simaria ‘todo dia’ e que fim da dupla foi decisão conjunta

Em conversa com os seguidores no Instagram, cantora também deu detalhes sobre sua carreira solo, dizendo que deve retornar aos palcos em outubro deste ano

Reprodução/Instagram/simoneesimaria Segundo Simone, decisão de terminar a dupla foi tomada pelas duas cantoras



Depois de anunciar o fim da dupla, Simone revelou que fala com Simaria todos os dias e deu detalhes sobre o futuro de sua carreira. Respondendo perguntas feitas por fãs nos stories do Instagram, a cantora disse que fala com a irmã e garantiu que a decisão de encerrar a parceria musical foi tomada pelas duas. Em outras respostas, Simone deu detalhes sobre o futuro de sua carreira musical, dizendo que já começou as audições de seu projeto solo e que deverá retornar aos palcos em outubro deste ano. Além disso, a cantora disse que seu show não usará a alcunha “Coleguinha”, marca da dupla com Simaria, e que se apresentará com o nome Simone Mendes. Questionada por outro fã, Simone disse que seu coração “está em paz e sem medo”. Na última quinta-feira, 18, Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla através de um comunicado nas redes sociais. Antes da separação, Simaria já havia se afastado do palco em junho. Na época, Simone cumpriu a agenda da dupla sozinha.