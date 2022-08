Simone revela se vai ou não migrar para a música gospel após desfazer parceria com Simaria

Cantora conversa com fãs em rede social, anuncia os plantos para o futuro e desabafa sobre fim da parceria com a irmã: ‘Ela é meu Sol, minha luz, minha anja’

Reprodução/Instagram/@simonemendes A cantora Simone seguirá carreira solo após romper parceria profissional com a irmã Simaria



A cantora Simone, que fazia dupla sertaneja com a irmã Simaria, conversou com seus fãs no Instagram e falou sobre seu futuro agora que engatará carreira solo. Boatos davam conta que a “coleguinha” migraria para o gospel, mas ela os negou neste domingo, 21. “Eu andei lendo algumas matérias falando que eu iria seguir carreira no gospel. Todo mundo sabe que eu sou cristã: minha família, meu marido, eu há 20 anos. Mas eu ainda não vou seguir o gospel, porque ainda não é tempo de fazer o gospel. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz, alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus. Eu permaneço cantando um estilo de som que eu também amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida: o sertanejo“, disse.

A cantora herderá a banda que fazia os shows das “Coleguinhas” e revelou que buscará emagrecer. “Eu irei cantar sertanejo porque a sofrência aqui é garantida e esse som me move. Eu amo ver todo mundo cantar, amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir. E não teria como cantar outro estilo enquanto Deus não me permite. Vou dar uma roupagem nova, sim, quero mudar um pouquinho o ‘visu’, mas estou pensando no que a gente vai fazer. Vou iniciar uma nova dieta para ficar com a energia lá em cima, com a saúde lá em cima, para a gente cumprir a agenda em todo o Brasil.”

No bate-papo com os fãs, Simone ainda falou sobre o fim da parceria com Simaria e a relação das duas. “Estou com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida, mas também estou muito feliz pela minha irmã, porque ela está feliz. Ela quer esse tempo para cuidar dos filhos dela, e eu acho que a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente. Ela é meu Sol, ela é minha luz, ela é minha anja e eu a amo mais do que qualquer coisa nesse mundo. Muito tempo, né? Trinta anos de história”, enfatizou. As irmãs anunciaram na última quinta-feira que não seguiriam mais juntas.