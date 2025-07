Snoop Dogg se torna coproprietário do Swansea, da 2ª divisão inglesa

Artista de 53 anos segue passos do croata Luka Modric, que é acionista do clube galês desde abril deste ano

DAN HIMBRECHTS/EFE/EPA Snoop Dogg fez aparição nos Jogos Olímpicos de Paris 2024



O rapper americano Snoop Dogg se tornou coproprietário do Swansea, anunciou o time da segunda divisão inglesa. O artista de 53 anos segue os passos do jogador croata Luka Modric, acionista da equipe galesa. Na semana passada, Snoop apareceu nas redes sociais vestindo a nova camisa do Swansea para a próxima temporada, e o clube anunciou na quinta-feira (17) que o rapper havia se tornado seu acionista.

“A história deste clube e de sua região me comoveu. É uma cidade da classe trabalhadora e um clube orgulhoso. Um ‘outsider’ que morde, como eu”, comentou Snoop Dogg. Em novembro passado, o clube galês foi comprado pelos investidores americanos Brett Cravatt e Jason Cohen.

Estes últimos anunciaram a intenção de gerar receitas que permitam ao clube fazer contratações, e esperam que Snopp Dogg, cujo nome verdadeiro é Calvin Broadus, dê “um empurrão”, especialmente graças aos seus mais de 100 milhões de seguidores nas redes sociais.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O Swansea foi rebaixado para a Championship em 2018 e tenta retornar à Premier League desde então. O rival galês do Swansea, o Wrexham, conseguiu a promoção para a Championship após ser comprado em 2020 pelos astros de cinema Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Veja a publicação do Swansea:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Swansea City AFC (@swansofficial)

Com informações da AFP

Publicado por Nícolas Robert